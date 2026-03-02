I Pasdaran hanno chiuso lo Stretto di Hormuz | Colpiremo chi passa

Le Guardie della Rivoluzione Islamica hanno annunciato di aver chiuso lo Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il trasporto di petrolio. Il comandante del corpo ha dichiarato che verranno attaccate tutte le navi che tenteranno di attraversare lo stretto. La decisione riguarda esclusivamente la chiusura dello stretto e le minacce di attacco.

Israele e Usa attaccano l'Iran. Dubbi sulle sorti di Khamenei. Furia dei pasdaran: missili su 8 Paesi. Chiuso lo stretto di HormuzRaid Usa-Israele contro l’Iran, risposta con missili e droni sullo Stato ebraico e basi americane nel Golfo.

Lo Stretto di Hormuz è chiuso. Perché l’Italia rischia la crisi energetica peggiore dal 1973Largo appena 33 km nel punto più stretto, transitano circa 14-20 milioni di barili al giorno, pari al 20% del petrolio mondiale. Gli analisti avvertono: se resterà chiuso a lungo, i prezzi schizzerann ... ilfaroonline.it

Stretto di Hormuz chiuso dopo l'attacco in Iran, i Pasdaran bloccano il passaggio delle navi: le conseguenzeL'Iran ha imposto la chiusura dello Stretto di Hormuz in risposta all'attacco di Usa e Israele: i rischi sull'economia mondiale del blocco dei Pasdaran ... virgilio.it

La risposta iraniana è anche commerciale. Dallo stretto di Hormuz passa il 20% del petrolio del mondo. Pochi chilometri che, se bloccati, metterebbero in crisi nemici e alleati. Tra questi anche la Cina, che importa migliori di barili da Teheran ogni giorno. Anch - facebook.com facebook

Guerra in Iran, chiude lo Stretto di Hormuz: allarme per le consegne di petrolio x.com