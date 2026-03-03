Colpita l' ambasciata Usa a Riad Israele avanza in Libano L' Iran | Un' azione militare europea sarebbe un atto di guerra L' Onu chiede indagine sull' attacco alla scuola femminile | Bombe sui siti nucleari

Un'esplosione ha colpito l'ambasciata degli Stati Uniti a Riad, mentre Israele continua le operazioni in Libano. L’Iran ha condannato un possibile intervento militare europeo, definendolo un atto di guerra. L’Onu ha richiesto un’indagine sull’attacco a una scuola femminile. Nel frattempo, sono stati segnalati bombardamenti su siti nucleari in diverse zone. Gli Stati Uniti si preparano a un incremento degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.