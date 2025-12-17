Tullio Solenghi | Dopo lo spettacolo vorrei fare una serie tv su Gilberto Govi

Tullio Solenghi, noto attore e comico, esprime il desiderio di realizzare una serie TV dedicata a Gilberto Govi, dopo aver portato in scena a Bergamo lo spettacolo «Pignasecca, Pignaverde», un classico interpretato dal celebre attore genovese. L’intervista svela le sue aspirazioni e il suo amore per il teatro e la cultura ligure.

Stagione di prosa: Lopez e Solenghi portano la grande risata all’Alfieri - Il duo comico in scena venerdì (19 dicembre) con lo spettacolo 'Dove eravamo rimasti'. luccaindiretta.it

Le Feste sono tutte da ridere con le strenne di Rai5 Colpi di timone con Tullio Solenghi Ricordati il bonsai con I Legnanesi, PAGINA UFFICIALE #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com facebook

#Repost @tantemani_pigmenti Collaborazione tra Tantemani e il teatro Donizetti. Insieme a Tullio abbiamo lavorato a “Innumerevoli”, un viaggio attraverso l’arte e l’autonarrazione, per esprimere chi siamo senza parole, ma attraverso la creatività È stata una x.com

