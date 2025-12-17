Tullio Solenghi | Dopo lo spettacolo vorrei fare una serie tv su Gilberto Govi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tullio Solenghi, noto attore e comico, esprime il desiderio di realizzare una serie TV dedicata a Gilberto Govi, dopo aver portato in scena a Bergamo lo spettacolo «Pignasecca, Pignaverde», un classico interpretato dal celebre attore genovese. L’intervista svela le sue aspirazioni e il suo amore per il teatro e la cultura ligure.

tullio solenghi dopo lo spettacolo vorrei fare una serie tv su gilberto govi

© Ecodibergamo.it - Tullio Solenghi: «Dopo lo spettacolo vorrei fare una serie tv su Gilberto Govi»

L’INTERVISTA. L’attore genovese in scena a Bergamo per la stagione di Prosa della Fondazione Donizetti con «Pignasecca, Pignaverde», un classico interpretato da Gilberto Govi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Leggi anche: Tullio Solenghi torna a celebrare Gilberto Govi con “Colpi di timone” al Teatro Sociale di Camogli

Leggi anche: Jankto dopo il coming out: “Diversi calciatori mi hanno scritto: vorrei fare come te, ma non riesco”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Massimo Lopez Tullio Solenghi Show - Gag e canzoni per il ritorno sul palco dopo 15 anni

Video Massimo Lopez Tullio Solenghi Show - Gag e canzoni per il ritorno sul palco dopo 15 anni

tullio solenghi dopo spettacoloTullio Solenghi: «Dopo lo spettacolo vorrei fare una serie tv su Gilberto Govi» - L’attore genovese in scena a Bergamo per la stagione di Prosa della Fondazione Donizetti con «Pignasecca, Pignaverde», classico interpretato da Gilberto Govi. ecodibergamo.it

Stagione di prosa: Lopez e Solenghi portano la grande risata all’Alfieri - Il duo comico in scena venerdì (19 dicembre) con lo spettacolo 'Dove eravamo rimasti'. luccaindiretta.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.