Colleferro Tutto Mele Successo annunciato per un evento all’insegna dei colori profumi sapori e tradizioni di Cavour

A Colleferro si è svolto il fine settimana intitolato “Tutto Mele”, un evento dedicato alle tradizioni di Cavour, un borgo in provincia di Torino. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti, offrendo spettacoli, degustazioni e esposizioni che hanno celebrato le peculiarità del territorio. Durante l’evento sono stati presentati prodotti locali e si sono svolte attività per tutte le età.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Un fine settimana all’insegna dei colori, profumi, sapori e tradizioni di Cavour, delizioso borgo in Provincia di Torino L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. “Tutto Mele”. Successo annunciato per un evento all’insegna dei colori, profumi, sapori e tradizioni di Cavour ’BonTà & Gusto Divino’. Viaggio tra tradizioni sapori e profumiTradizionale appuntamento con ’BonTà & Gusto Divino’ alla Fiera di Cremona (21-23 febbraio). Olio Officina Festival: colori, profumi e sapori tra talk e degustazioniDopo tredici edizioni al Palazzo delle Stelline di Milano e una, quella dello scorso anno, al porto Antico di Genova, l’Olio Officina Festival arriva... Contenuti e approfondimenti su Tutto Mele Discussioni sull' argomento Tuttomele a Colleferro: successo tra amicizia e gusto; Tuttomele in tour: per la prima volta esce da Cavour e approda a Colleferro; PONTECORVO: Chiusura Carnevale; LATINA: Erosione costa. Tuttomele in tour: per la prima volta esce da Cavour e approda a ColleferroLe frittelle e i succhi di mela sono arrivati lo scorso fine settimana a Colleferro, città in provincia di Roma con cui Cavour da dieci anni ha instaurato un legame che si sta rafforzando sempre di ... torinoggi.it Settimane e giornate complicate come le mie Una torta di mele sistema sempre tutto ! La ricetta https://blog.giallozafferano.it/orecchietteeforchette/torta-di-mele-con-noci-e-cannella/ Continua a seguirmi su Orecchietteeforchette per scoprire cosa cucino ogni - facebook.com facebook