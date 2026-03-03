Il Comune ha annunciato una collaborazione con Cerpa Italia Ets, un centro di ricerca specializzato in accessibilità. L’obiettivo è rafforzare le verifiche sui requisiti di accessibilità e benessere ambientale nelle aree urbane. Questa iniziativa mira a rendere l’edilizia più accessibile e sicura per tutti, coinvolgendo direttamente le due parti nel processo di valutazione e miglioramento delle strutture presenti sul territorio.

Il Comune annuncia l’avvio di una collaborazione strategica con Cerpa Italia Ets (Centro europeo di ricerca e promozione dell’accessibilità) per il potenziamento delle verifiche sui requisiti di accessibilità e benessere ambientale nel territorio urbano. Il servizio affida agli esperti del Cerpa l’attività di supporto tecnico specialistico per garantire che le trasformazioni edilizie non siano solo conformi alle normative vigenti, ma orientate ai più moderni criteri di inclusione sociale e usabilità universale. "L’accessibilità non è solo un adempimento burocratico, ma un parametro fondamentale di civiltà e qualità della vita", ha dichiarato l’assessore all’Edilizia Stefano Vita Finzi Zalman. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Collaborazione strategica. Un’edilizia più accessibile. Patto tra Comune e Cerpa

