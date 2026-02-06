Questa mattina è stato presentato il nuovo Patto territoriale 2026-2030 tra il Comune di Piacenza e le scuole della città. L’accordo definisce le linee guida per rafforzare la collaborazione tra il palazzo Mercanti, l’Ufficio Scolastico Territoriale e le istituzioni scolastiche statali. Un passo importante per migliorare i servizi e le attività educative nel territorio, con impegni concreti già a partire dai prossimi mesi.

Collaborazione tra Comune di Piacenza e scuole, presentato il nuovo Patto territoriale 2026–2030, l’accordo che regola e consolida la collaborazione tra palazzo Mercanti, l’Ufficio Scolastico Territoriale e le istituzioni scolastiche statali cittadine. «Un documento atteso – scrive il Comune -.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

