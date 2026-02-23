Parte il patto di collaborazione tra Comune di Terni e Movimento per la Vita | La vita è sempre un bene

Il Comune di Terni ha firmato un accordo con il “Movimento per la Vita” il 19 febbraio, motivato dalla volontà di promuovere la tutela della vita fin dalla nascita. L’intesa prevede iniziative concrete come incontri e campagne di sensibilizzazione rivolte alla comunità locale. La decisione nasce dalla volontà di sostenere le famiglie e diffondere valori di rispetto e solidarietà. La prima iniziativa si concentrerà sulla distribuzione di materiale informativo nelle scuole della città.

Il Comune di Terni, in data 19 febbraio, ha sottoscritto un patto di collaborazione con l’associazione “Movimento per la Vita – Centro di Aiuto alla Vita Terni – Onlus” dal titolo “La vita è sempre un bene”. La proposta era stata fatta ad inizio gennaio, ora il patto è stato approvato dalla Direzione Welfare con firma della dirigente Donatella Accardo. Guardando alla proposta iniziale fatta dal “Movimento per la Vita” gli obiettivi generali del progetto sono quelli di: “Favorire atteggiamenti di apertura d’accoglienza della vita nascente, dando risalto al valore personale e sociale della maternità e della paternità, perché la vita umana sia percepita come una realtà prioritaria, un bene assoluto per la persona e per la società. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

