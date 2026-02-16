Incidente all’interno della ditta di costruzioni 22enne in codice rosso

Un giovane di 22 anni è rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul cantiere di una ditta edile a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, e ora si trova in rianimazione. Il ragazzo, figlio del titolare dell'impresa, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove lotta tra la vita e la morte. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, che hanno trovato il giovane privo di sensi dopo essere stato colpito da una macchina da cantiere. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente, mentre i

Casamassella, Giovane Impresario in Rianimazione Dopo un Incidente in Cantiere: Indagini in Corso. Un giovane di 22 anni, figlio del titolare di una ditta di costruzioni, è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto ieri a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa. L'incidente è accaduto all'interno della sede dell'impresa edile e le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Dinamica dell'Incidente e Intervento dei Soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 11:00 di domenica 15 febbraio 2026, quando alcuni operai hanno trovato il giovane nei pressi di un elevatore ribaltato all'interno della ditta, in via Madonna della Scala.