Clodiense sconfitta a Treviso 2-1 i giochi per la C sono ormai fatti

Nella partita di lunedì sera di serie D, la Clodiense ha perso 2-1 a Treviso. Il risultato sembra mettere fine alle speranze di affrontare i playoff nel girone C, quello delle squadre veneziane. La gara si è conclusa con il Treviso che ha conquistato i tre punti, lasciando i punti in classifica agli avversari. La sconfitta della Clodiense chiude quasi definitivamente il discorso promozione.

Il posticipo di serie D del lunedì sera regala un risultato che, con ogni probabilità, sancisce che i giochi nel girone C (quello delle veneziane) per quanto riguarda il primato che vuol dire promozione, sono fatti. Il Treviso supera l'Union Clodiense, prima inseguitrice, per 2-1 e balza a +16 in.