Applausi a scena aperta voci e blues | Pino Daniele rivive sul palco del De Gasperi

L’undicesimo anniversario della scomparsa di Pino Daniele è stato ricordato con un evento al De Gasperi, dove un pubblico numeroso ha seguito con attenzione le esibizioni di musicisti e cantanti. La serata ha reso omaggio al grande artista napoletano, offrendo un’occasione di riflessione e ascolto, in un’atmosfera raccolta e rispettosa.

Un auditorium gremito e partecipe ha celebrato Pino Daniele nell'undicesimo anniversario della sua scomparsa, tributando lunghi e sentiti applausi ai musicisti e alle cantanti protagonisti di una serata intensa ed emozionante.L'omaggio al grande artista napoletano si è trasformato in una vera e.

