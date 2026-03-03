Claude AI ha annunciato che la funzione Memory è ora accessibile gratuitamente a tutti gli utenti, consentendo loro di gestire meglio le conversazioni. Inoltre, è stato introdotto uno strumento che permette di importare dati da altre soluzioni di intelligenza artificiale, facilitando il passaggio tra diverse piattaforme. Queste novità mirano a migliorare l’esperienza degli utenti, offrendo maggiore flessibilità e funzionalità.

Questo testo analizza l’ampliamento della funzione Memory di Claude AI, ora disponibile anche agli utenti gratuiti, e l’introduzione di uno strumento per importare dati da soluzioni concorrenti. Sono esaminati gli effetti sull’esperienza d’uso, la gestione delle preferenze e le implicazioni in termini di privacy e controllo. Viene inoltre inquadrato il contesto di mercato e le controversie che coinvolgono l’azienda, evidenziando come la riduzione dei costi di switch possa influenzare le scelte degli utenti. memory di claude: disponibilità gratuita e strumento di importazione. La funzione Memory passa dall’essere disponibile solo per gli abbonati a essere accessibile anche agli utenti senza piano, consentendo alla IA di ricordare preferenze e interazioni passate per fornire risposte sempre più personalizzate. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Claude memory gratis per tutti gli utenti con strumento di importazione per cambiare facilmente tra intelligenze artificiali

