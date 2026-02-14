Brain rot | perché le intelligenze artificiali perdono memoria e ragionamento come gli utenti social

Le intelligenze artificiali, come i social media, perdono memoria e capacità di ragionamento a causa dell’enorme quantità di dati che devono elaborare ogni giorno, proprio come gli utenti online che dimenticano rapidamente le informazioni dopo averle viste. Ogni giorno, le AI analizzano milioni di pezzi di contenuto, ma questa mole di dati li rende meno efficaci nel mantenere continuità e coerenza nelle conversazioni. Un esempio concreto è il calo di precisione nelle risposte fornite da alcuni chatbot, che faticano a ricordare dettagli di conversazioni passate.

Viviamo in un’epoca in cui le informazioni crescono più velocemente dell’attenzione umana. Scorriamo centinaia di post al giorno, assorbiamo titoli acchiappa-clic, ci perdiamo in video virali che promettono tutto e non dicono nulla. Il risultato è quello che l’Oxford Dictionary ha definito parola dell’anno 2024: brain rot, il rimbambimento cerebrale da sovraesposizione digitale. Ma c’è una notizia che fa riflettere: non siamo soli in questo declino cognitivo. Anche le intelligenze artificiali soffrono dello stesso identico problema. A rivelarlo è uno studio pubblicato su arXiv e condotto da un team di ricercatori dell’Università del Texas ad Austin e della Purdue University, con la collaborazione di Junyuan Hong, professore presso l’Università Nazionale di Singapore. 🔗 Leggi su Screenworld.it

