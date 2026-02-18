Gli Epstein files, analizzati con strumenti di intelligenza artificiale, rivelano dettagli sorprendenti sulla rete di potere in cui Jeffrey Epstein era coinvolto. Gli approfondimenti mostrano come questa organizzazione pianificasse le sue mosse e gestisse i contatti con figure influenti. Un esempio concreto riguarda i numerosi incontri riservati registrati nei documenti, molti dei quali risale a pochi mesi prima delle accuse ufficiali.

A novembre del 2025 il congresso degli Stati Uniti ha approvato l’Epstein files transparency act, chiedendo alla procuratrice generale Pam Bondi di rendere pubblicamente disponibili, “in un formato consultabile e scaricabile, tutti i file relativi al procedimento penale nei confronti del defunto molestatore sessuale di minori Jeffrey Epstein”. L’atto conteneva anche le regole da seguire per la pubblicazione e la revisione del materiale, imponendo l’omissione, per esempio, nomi di vittime e delle immagini di morte o violenza o pornografia minorile. La storia dei crimini di Epstein è iniziata nel 2005 e non è ancora finita. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Gli Epstein files analizzati con le intelligenze artificiali

Gli Epstein Files saranno uno degli scandali più gravi della nostra era

