Clamoroso dietrofront il Lido di Villa Olmo resta al vecchio gestore

Il Lido di Villa Olmo rimane sotto la gestione del precedente titolare dopo la marcia indietro decisa dal comandante Cernezzi. La decisione è stata presa per evitare problemi legati a un bando che sarebbe stato lanciato in ritardo, proprio mentre si avvicinava la stagione estiva. La scelta ha suscitato sorpresa tra gli operatori e gli utenti della struttura.

Ha davvero del clamoroso la marcia “indietro tutta” ordinata dal comandate del Vascello Cernezzi. Una mossa inevitabile per non andare a sbattere con un tardivo bando contro l'arrivo dell'estate. Dunque il Lido di Villa Olmo resta allo storico gestore Maurizio Locatelli, così come accade da 44 anni. Non c'erano in tempi tecnici per arrivare a una soluzione senza rischi. Di una eventuale nuova assegnazione attraverso un bando pubblicato per tempo se ne parlerà per la stagione 2027. Tra i primi commenti politici, quello di Alessandro Nardone di Fratelli d'Italia, che si è così espresso sulla vicenda: “Lo abbiamo detto subito: non c’erano i tempi per indire una nuova gara e garantire l’apertura regolare del Lido di Villa Olmo per la stagione estiva. 🔗 Leggi su Quicomo.it

