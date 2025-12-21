Corini avverte i nerazzurri | L’Inter U23 è piena di talento con Vecchi il margine è sottile

Inter News 24 Corini sulla sfida di Serie C contro l’Inter U23: il tecnico elogia qualità, numeri in trasferta e l’esperienza di Vecchi alla vigilia dell’ultima gara d’andata. Corini guarda con attenzione alla sfida che chiuderà il girone di andata del girone A di Serie C, con i nerazzurri chiamati a ritrovare una vittoria che manca da quattro giornate. Alla vigilia del match contro l’Inter U23, in programma domani sera, Eugenio Corini, allenatore dell’Union Brescia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare una gara che si preannuncia complessa e ricca di insidie. Il tecnico bresciano ha subito chiarito l’obiettivo della sua squadra, legandolo alla necessità di ritrovare solidità e risultati davanti al proprio pubblico: «Vogliamo tornare a vincere in casa, a partire dal match contro l’Inter U23, un avversario molto difficile, squadra piena di talento, con tanti giocatori di valore e qualche esperto che accompagna la crescita di questi ragazzi. 🔗 Leggi su Internews24.com

