Decreto PNRR | sì a graduatorie regionali per i concorsi si a incarichi temporanei ATA sì a supporti per il PNRR Scompare intervento sui vincoli di mobilità SCARICA IL TESTO

Il governo ha approvato il nuovo decreto-legge legato al PNRR, che introduce alcune novità per il mondo della scuola. Ora ci saranno graduatorie regionali per i concorsi e incarichi temporanei per il personale ATA. Inoltre, ci saranno più supporti per portare avanti i progetti legati al PNRR. Tuttavia, è sparito l’intervento sui vincoli di mobilità, che aveva creato discussioni. Le modifiche si concentrano sulla riorganizzazione di regole su formazione e reclutamento, e sulla proroga delle strutture tecniche che aiutano il Ministero

Nel decreto-legge “PNRR” (testo nel PDF allegato) le misure che riguardano direttamente la scuola si concentrano su due assi: da una parte la riorganizzazione di alcune regole su formazione e reclutamento; dall’altra la proroga e rimodulazione delle strutture tecniche che affiancano il Ministero dell’istruzione e del merito e le scuole nella fase di attuazione e controllo dei progetti PNRR. I passaggi si trovano soprattutto negli articoli 18 e 19 del provvedimento. L'articolo Decreto PNRR: sì a graduatorie regionali per i concorsi, si a incarichi temporanei ATA, sì a supporti per il PNRR. Scompare intervento sui vincoli di mobilità.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su PNRR Scuola Decreto PNRR, approvato dal CdM: lauree abilitanti con meno passaggi burocratici, docente tutor e orientatore, punteggi graduatorie regionali per le assunzioni Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto che semplifica alcune procedure legate alle lauree abilitanti. Pnrr, Comuni ?virtuosi?. Il Sud guida la svolta: si accelera sui cantieri Il Sud Italia si distingue come protagonista nella fase finale dei progetti del PNRR, assorbendo il 44% delle risorse totali destinate ai comuni virtuosi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su PNRR Scuola Argomenti discussi: PNRR e Università: un decreto che conferma le difficoltà strutturali del sistema; Com’è cambiato il Pnrr dopo le ultime revisioni; Un nuovo decreto sul PNRR conferma l’inverno sull’università italiana; Decreto PNRR 2026: novità per opere pubbliche, agrivoltaico, student housing, Conferenza servizi. Nuovo ISEE 2026: franchigia prima casa a 91.500€ e calcolo automatico. Cosa cambia col decreto PNRRIl Nuovo ISEE 2026 elimina la burocrazia. Comprendi come il passaporto digitale cambia le agevolazioni per le famiglie. informazionescuola.it Termini ridotti per le autorizzazioni e i pareri: ok al decreto Pnrr in Consiglio dei ministriLo snellimento dovrebbe passare per una conferenza di servizi accelerata con termini ridotti per il rilascio delle determinazioni delle amministrazioni e meccanismi per superare i dissensi non motivat ... professionearchitetto.it Novità #SanitàIntegrativa! L'ultima versione del decreto PNRR assegna a Covip la vigilanza sui fondi sanitari integrativi. Più controlli su gestione, trasparenza e prestazioni per tutelare gli iscritti. Covip gestirà anche l'albo dei fondi. Verso una sanità integrativa x.com Decreto Pnrr, segretari fuori dai tetti di spesa solo nei piccoli Comuni. I Segretari comunali degli enti locali saranno esclusi dai tetti complessivi alla spesa di personale solo nei comuni fino a tremila abitanti, al fine di incentivare gli incarichi dei vertici amministr - facebook.com facebook

