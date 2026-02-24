Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi in Arena firma veronese per i costumi

Il design dei costumi, firmato da un noto stilista veronese, ha suscitato grande attenzione alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi in Arena. L’evento, intitolato “Life in Motion”, si svolge venerdì 6 marzo alle 20, e vede l’Arena come teatro principale. La scelta dei vestiti, coordinata con il tema della manifestazione, ha attirato l’interesse di pubblico e media. La serata promette di essere una grande celebrazione dello sport e della diversità.

Lo studio creativo Tiny Idols della stilista Silvia Ortombina darà forma a "Life in Motion", l'evento che celebrerà lo spirito paralimpico L'Arena sarà nuovamente il palcoscenico di un evento di portata storica. Dopo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, l'anfiteatro ospiterà anche l'apertura delle Paralimpiadi, intitolata "Life in Motion" e in programma venerdì 6 marzo alle 20. E in questo contesto unico, i costumi saranno curati dalla veronese Silvia Ortombina, fondatrice e direttrice dello studio creativo Tiny Idols. Nata a Verona in una famiglia profondamente legata al settore tessile, Silvia Ortombina è oggi una delle figure più apprezzate nel panorama del costume design e dell'art direction, con una carriera che spazia dalla moda alla pubblicità e ai grandi eventi dal vivo.