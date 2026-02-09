Funicolare Città Alta | modifica del servizio per l’ 11 e il 12 febbraio

La funicolare tra Città Alta e Città Bassa a Bergamo cambierà orario mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio. Le corse saranno ridotte o modificate, quindi chi deve spostarsi tra le due zone deve fare attenzione agli orari aggiornati. La società gestisce ha già comunicato le variazioni e invita i passeggeri a pianificare in anticipo i propri spostamenti.

Bergamo. La funicolare che collega Città Alta e Città Bassa, mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, subirà delle modifiche per quanto riguarda il servizio. Il disagio avverrà principalmente per permettere di effettuare le giuste verifiche previste dalla normativa vigente. Nel dettaglio: mercoledì 11 febbraio, dalle 7:00 alle 17:00, ci sarà la sospensione di una sola linea funicolare, pertanto il servizio di salita e discesa sarà garantito a partire dalla seconda linea. giovedì 12 febbraio, a partire dalla prima corsa, ovvero dalle 7:0 0 circa, fino alle 12:00 il servizio sarà interamente sospeso..🔗 Leggi su Bergamonews.it

