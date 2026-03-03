Citizen science in Cattolica i giovani si appassionano alla ricerca scientifica avanzata

A Cattolica, i giovani hanno iniziato a partecipare a progetti di citizen science presso il campus della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Gli studenti si avvicinano alla ricerca scientifica avanzata lavorando fianco a fianco con i ricercatori, imparando sul campo attraverso attività pratiche e coinvolgenti. L’iniziativa mira a stimolare l’interesse per le scienze tra i giovani.

Imparare sul campo, anzi, nel campus. Fianco a fianco con gli scienziati della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Accade nel campus di Piacenza, dove due classi del liceo scientifico Melchiorre Gioia e una classe del liceo scientifico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Biogem, continua la formazione di giovani talenti della ricerca scientificaDopo aver condotto le proprie attività sperimentali presso i laboratori di Biogem, martedì 20 gennaio due giovani ricercatori hanno brillantemente... Il progetto di "citizen science" per misurare la qualità dell'aria di AronaAl via ad Arona un progetto di "citizen science" per monitorare la qualità dell'aria in città e sensibilizzare i cittadini e l'amministrazione sul... Contenuti utili per approfondire Citizen science Discussioni sull' argomento Citizen science, così si avvicinano i giovani alla ricerca scientifica; Sostenibilità, quando l'aula diventa laboratorio; Così la ricerca scientifica incontra le esigenze del settore lattiero-caseario; Non fatevi rubare i sogni. Buongiorno, condivido questo appello di citizen science per l'avvistamento dello squalo elefante nelle nostre acque. https://www.facebook.com/photofbid=122242040978060977&set=a.122107102358060977 - facebook.com facebook INGV e CNR hanno monitorato i rifiuti marini spiaggiati attraverso l'uso di droni coinvolgendo studenti delle scuole superiori in un progetto di Citizen Science. La ricerca si è svolta nel Parco di Migliarino, Massaciuccoli e San Rossore Qui i risultati buff.ly/eqU x.com