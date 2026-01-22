Biogem prosegue il suo impegno nella formazione di giovani ricercatori. Martedì 20 gennaio, due talenti, dopo aver svolto attività sperimentali nei laboratori dell'istituto, hanno presentato con successo le loro tesi di dottorato, suggellando un percorso di crescita e specializzazione nel campo della ricerca scientifica.

Dopo aver condotto le proprie attività sperimentali presso i laboratori di Biogem, martedì 20 gennaio due giovani ricercatori hanno brillantemente discusso i propri lavori e completato il dottorato di ricerca.Nuovi dottori di ricercaLa dott.ssa Lucia Pasquale e il dott. Daniele Bravoco hanno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Tagli all’IIT, la sindaca Salis si appella al governo: “Non possiamo perdere giovani talenti della ricerca”

Leggi anche: Valditara: “Basta pregiudizi, la formazione tecnica è il futuro. I giovani scoprano i loro talenti”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Biogem, continua la formazione di giovani talenti della ricerca scientifica.

PMI e studi professionali: il valore della formazione continuaLa formazione continua è oggi un investimento strategico cruciale per tutte le organizzazioni, dalle PMI alla pubblica amministrazione. Un tempo limitata a specifiche competenze tecniche o obblighi ... ipsoa.it

Formazione continua, la carta vincente per rimanere competitiviInnanzitutto, un inciso: formazione continua non significa solo lo studio o l'approfondimento di competenze legate strettamente al proprio settore professionale. Si tratta anche di imparare le ... alfemminile.com