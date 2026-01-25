Il progetto di citizen science per misurare la qualità dell' aria di Arona

A Arona è stato avviato un progetto di citizen science volto a monitorare la qualità dell’aria. L'iniziativa coinvolge i cittadini nel rilevamento dei livelli di inquinamento, favorendo una maggiore consapevolezza e collaborazione tra comunità e amministrazione. L'obiettivo è promuovere pratiche sostenibili e migliorare la qualità dell’ambiente urbano attraverso dati condivisi e un’azione collettiva.

Al via ad Arona un progetto di "citizen science" per monitorare la qualità dell'aria in città e sensibilizzare i cittadini e l'amministrazione sul tema dell'inquinamento.L'iniziativa è stata lanciata dal circolo territoriale di Legambiente, "Gli amici del lago", in collaborazione con il gruppo.

