Fumarola | Un sindacato forte preferisce un tavolo in più e uno striscione in meno La Cisl nella piazza della responsabilità

Fumarola analizza la posizione della Cisl, che nella «piazza della responsabilità» privilegia il dialogo e la collaborazione rispetto alle provocazioni. Il sindacato si distingue per la sua attenzione al confronto costruttivo, preferendo un approccio moderato e responsabile, lontano dalla polemica e dalla retorica urlata.

Un sindacato che sceglie il confronto come metodo e la responsabilità come linea guida, tenendosi alla larga dalla «gara a chi urla di più». È quello rivendicato alla segretaria generale, Daniela Fumarola alla manifestazione nazionale della Cisl “Migliorare la manovra, costruire un Patto” che si svolta oggi a Roma, in Piazza Santi Apostoli, e che arriva all’indomani dello sciopero generale della Cgil che, invece, ha segnato una linea di condotta opposta. Anche per la Cisl nella manovra ci sono aspetti «da migliorare», ma questo non impedisce di riconoscere che molte delle istanze presentate sono state accolte e che, quindi, il dialogo nel rispetto dei ruoli e delle competenze funziona. Secoloditalia.it

