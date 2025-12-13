Fumarola | Un sindacato forte preferisce un tavolo in più e uno striscione in meno La Cisl nella piazza della responsabilità
Fumarola analizza la posizione della Cisl, che nella «piazza della responsabilità» privilegia il dialogo e la collaborazione rispetto alle provocazioni. Il sindacato si distingue per la sua attenzione al confronto costruttivo, preferendo un approccio moderato e responsabile, lontano dalla polemica e dalla retorica urlata.
Un sindacato che sceglie il confronto come metodo e la responsabilità come linea guida, tenendosi alla larga dalla «gara a chi urla di più». È quello rivendicato alla segretaria generale, Daniela Fumarola alla manifestazione nazionale della Cisl “Migliorare la manovra, costruire un Patto” che si svolta oggi a Roma, in Piazza Santi Apostoli, e che arriva all’indomani dello sciopero generale della Cgil che, invece, ha segnato una linea di condotta opposta. Anche per la Cisl nella manovra ci sono aspetti «da migliorare», ma questo non impedisce di riconoscere che molte delle istanze presentate sono state accolte e che, quindi, il dialogo nel rispetto dei ruoli e delle competenze funziona. Secoloditalia.it
Fumarola “Responsabilità, partecipazione e coesione per il futuro del Paese” - Con queste parole la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha apert ... msn.com
Mattarella alla Cisl: “Il diritto al lavoro è un obiettivo irrinunciabile” - ROMA – “Da oltre un secolo, le lotte del movimento sindacale hanno concorso a plasmare il modello sociale europeo, riferimento per i diritti di tutti i lavoratori nel mondo. repubblica.it
#CISL in piazza a Roma per chiedere modifiche alla #manovra. "Apriamo una nuova stagione di concertazione per trovare soluzioni e decidere insieme", chiede al governo la Fumarola. "Questa non è una piazza contro". A CGIL e UIL dice: "No a chi urla di p - facebook.com facebook
All'Assemblea congiunta Rls-Rlst Filca-Cisl, alla presenza della SG #Cisl Daniela Fumarola e del direttore generale #Inail Marcello Fiori, il SG Ottavio De Luca ha lanciato le proposte della Federazione per la #sicurezza e la #legalità nei #cantieri. filcacisl.it/sin x.com