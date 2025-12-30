Admo cresce in Puglia | nel 2025 3500 nuovi iscritti e 32 donatori effettivi

Nel 2025, Admo Puglia registra importanti risultati con 3.500 nuovi iscritti al Registro Donatori Midollo Osseo e oltre 30 donatori effettivi individuati nella regione. Questi numeri testimoniano l’impegno dell’associazione nel promuovere la sensibilizzazione e la solidarietà tra i cittadini, sotto la guida di Maria Stea. Un anno di crescita che rafforza la speranza di salvare più vite attraverso la donazione di midollo osseo.

È un 2025 di grandi soddisfazioni quello che sta per salutare Admo Puglia: 3500 nuovi iscritti al Registro Donatori Midollo Osseo e oltre 30 donatori effettivi individuati sul territorio sono i traguardi raggiunti dall’associazione guidata a livello regionale da Maria Stea. Risultati straordinari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Admo Puglia, i traguardi del 2025: 3500 nuovi iscritti e 32 donatori effettivi.

