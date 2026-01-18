Torna il circo con gli animali a Napoli | la legge c'è ma non viene attuata i cittadini scendono in strada

A Napoli torna il circo con animali, nonostante una legge del 2021 che ne vieta la presenza. La normativa, ancora non applicata, ha spinto cittadini e famiglie a manifestare, chiedendo l’attuazione delle disposizioni e il rispetto delle norme di tutela animale. La questione evidenzia la differenza tra il quadro legislativo e la sua reale applicazione, suscitando attenzione e dibattito tra la comunità locale.

