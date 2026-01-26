Cinema d’argento al Politeama Attitudini - Nessuna con Aldo Giovanni e Giacomo

Mercoledì 28 gennaio alle 15, alla Multisala Politeama, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna

Nuovo appuntamento mercoledì 28 gennaio alle ore 15, alla Multisala Politeama, con la rassegna "Cinema d’argento". In cartellone questa settimana, con biglietto di ingresso al prezzo speciale di 3 euro, il film "Attitudini - Nessuna" (Italia, 2025) un documentario in cui la regista Sophie Chiarello accompagna Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti in un ritorno alle origini che diventa un racconto di amicizia, talento e del destino che ha reso il trio AG&G una leggenda della comicità italiana. A partire dall’infanzia, con le prime esperienze da attori sperimentate nei contesti più singolari, nel film ognuno dei tre racconta se stesso mettendosi in relazione con gli altri.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Trailer ufficiale Attitudini Nessuna | Aldo Giovanni e Giacomo

