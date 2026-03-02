Attacco all’Iran l’Italia rinuncia alla prima prova di Coppa del Mondo di ciclismo su pista

L’Italia ha deciso di non partecipare alla prima prova di Coppa del Mondo di ciclismo su pista che si terrà a Perth, in Australia. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda gli atleti italiani iscritti alla competizione. Nessun rappresentante italiano prenderà parte alle gare previste in questa tappa del circuito internazionale. La decisione è stata resa nota in via ufficiale e riguarda esclusivamente questa prova specifica.

L’ Italia non prenderà parte alla prima prova di Coppa del Mondo di ciclismo su pista in programma a Perth, in Australia. La decisione è stata ufficializzata dalla Federazione Ciclistica Italiana, che ha spiegato come la rinuncia non sia legata a motivazioni sportive, ma a ragioni di natura geopolitica e organizzativa. In altre parole, alla guerra scoppiata dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran. Alla base della scelta c’è la cancellazione dei voli previsti con Qatar Airways e la mancata possibilità di riprogrammare il viaggio di atleti e staff su compagnie alternative che non operassero nell’area mediorientale. L’ ondata di bombardamenti in Medio Oriente ha infatti provocato una vasta interruzione del traffico aereo globale, la più significativa dai tempi della pandemia, rendendo estremamente complessa l’organizzazione della trasferta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Iran: federscherma internazionale, rinviate le gare di coppa del mondoLa decisione è stata presa dalla federazione internazionale a causa della situazione globale dopo l'attacco all'Iran di Usa e Israele. ansa.it

Attacco all'Iran: la FIE rinvia le competizioni di schermaLa Federazione Internazionale di Scherma (FIE) ha disposto il rinvio delle gare di Coppa del Mondo precedentemente in programma nel fine settimana al Cairo, Atene e Padova. La decisione è stata presa ... it.blastingnews.com

