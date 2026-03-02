Ciclismo su pista l’Italia rinuncia alla tappa di Coppa del Mondo a Perth Massima priorità alla sicurezza di atleti e staff

L’Italia ha deciso di non partecipare alla tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Perth, citando come motivo la sicurezza di atleti e staff. La scelta è stata comunicata nelle ultime ore e riguarda tutte le squadre italiane coinvolte nella competizione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui fattori specifici che hanno portato a questa decisione.

La guerra in Medio Oriente comincia ad avere delle serie ripercussioni anche nel mondo dello sport, ed infatti è notizia di stamattina la dolorosa rinuncia della Nazionale italiana di ciclismo su pista alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026 in programma nel velodromo australiano di Perth da venerdì 6 a domenica 8 marzo. La Federciclismo fa sapere di essere stata costretta ad annullare la trasferta in Australia perché “ a seguito della cancellazione dei voli previsti con Qatar Airways e della mancata riprotezione su compagnie alternative non operanti nell’area mediorientale, valutate tutte le possibili soluzioni di viaggio che, tuttavia, non garantivano la partenza dell’intera squadra in un’unica soluzione né l’arrivo con congruo anticipo rispetto all’inizio delle competizion i”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista, l’Italia rinuncia alla tappa di Coppa del Mondo a Perth. “Massima priorità alla sicurezza di atleti e staff” Ciclismo su pista: mancano le stelle, ma l’Italia si fa valere a Konya. Favero e Venturelli crescono alla grande, occhio alla velocitàSi è conclusa l’edizione turca degli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya (Turchia). Europei ciclismo su pista a Konya: due record del mondo e Italia protagonistaIl velodromo turco si conferma velocissimo: cadono due record del mondo tra velocità femminile e inseguimento a squadre. Una selezione di notizie su Coppa del Mondo. Temi più discussi: PISTA: Fiorin e Galli coppia d’oro a Grenchen!; Stagione 2025/2026: calendario, risultati e highlights di tutte le gare; Riparte la coppa del mondo, con Brignone e Franzoni in pista; Cosa è successo nello short track: giro guadagnato come nel ciclismo, Arianna Sighel non si accorge dell’arrivo!. Ciclismo su pista, l’Italia rinuncia alla tappa di Coppa del Mondo a Perth. Massima priorità alla sicurezza di atleti e staffLa guerra in Medio Oriente comincia ad avere delle serie ripercussioni anche nel mondo dello sport, ed infatti è notizia di stamattina la dolorosa rinuncia della Nazionale italiana di ciclismo su ... oasport.it Perchè l'Italia rinuncia alla Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Perth? Motivazioni e impattiLa squadra italiana rinuncia alla prima prova della Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Perth per problemi di voli e sicurezza degli atleti. tag24.it L’atleta non parteciperà alle prossime tappe di Coppa del mondo previste in Val di Fassa - facebook.com facebook Dopo il bronzo olimpico in discesa, torna in Coppa del Mondo di sci alpino in grande stile! Prima un terzo posto nella sua specialità, come a #MilanoCortina2026… Poi una grande vittoria in superG in Andorra! La nostra cover della settimana è tutta per So x.com