La frazione lughese di Belricetto ospiterà domenica la 59ª “59° Coppa Belricetto – 28° Memorial Ezio Gualandi”. Organizzata dalle società ciclistiche Ariete e Francesco Baracca, la corsa partirà alle 13.30 (ritrovo alle 12 presso il bar ‘E’ lì Caffè’), si snoderà lungo il circuito dell’Olmo di 5 km e 150 metri, da ripetere 18 volte, per un totale di poco meno di 93 chilometri. Annunciata la presenza di oltre 150 corridori. Si tratta di un’edizione speciale, poiché ricorre l’80° anniversario della società ‘Ariete Belricetto’, sodalizio presieduto da Alcide Cevenini, che che può ancora contare su un nucleo di appassionati di ciclismo. Era il 1946 quando, nella piccola frazione lughese, un gruppo di residenti si ritrovò per alimentare la passione per il ciclismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo juniores. La Coppa Belricetto apre la stagione

Ciclismo. Coppa San Geo e Mestieri della Mugellana, parte la stagioneSi apre oggi, con la Coppa San Geo per dilettanti e il Trofeo Arti e Mestieri della Tradizione Mugellana per donne elite, la stagione su strada.

Leggi anche: Ciclismo: la tirreno-adriatico. Una crono da Lido anche per gli Juniores

Temi più discussi: Emilia Romagna – A Belriccetto si alza il sipario sugli Juniores; LA MOBILIERI PONSACCO PRONTA AL DEBUTTO DI DOMENICA; Futsal, a Serramanna le Final Four di Coppa Italia Juniores Under 19; Allievi, Iperfinish ambiziosa in vista della nuova stagione.

LA MOBILIERI PONSACCO PRONTA AL DEBUTTO DI DOMENICATre i momenti che hanno caratterizzato la presentazione della Ciclistica Mobilieri Ponsacc o e il programma del 2026. Il ritrovo e le foto in Piazza Valli davanti al Comune con i sindaci di Ponsacco G ... tuttobiciweb.it

Ciclismo. Azzetti e Bianchi azzurre in Coppa del mondoLa neotricolore Nicole Azzetti ed Elisa Bianchi seconda ai campionati italiani di domenica scorsa a Brugherio sono state convocate dal ct Pontoni per il prossimo weekend all’ultima prova di Coppa del ... ilrestodelcarlino.it