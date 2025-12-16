Ciclismo | il calendario delle gare juniores 2026 in Toscana

Ecco la bozza del calendario delle gare juniores in Toscana per il 2026, con diverse competizioni previste nella regione. L'elenco delle tappe offre un'anteprima delle opportunità per i giovani ciclisti di mettersi in mostra e prepararsi al meglio per la stagione imminente.

Firenze,16 dicembre 2025 -. Resa nota la bozza del calendario delle gare juniores in Toscana per la prossima stagione. Apertura il primo marzo a Cerbaia di Lamporecchio con il Gp Giuliano Baronti e 32 le gare al momento con il Campionato Toscano a Mercatale di Cortona il 10 maggio. Domenica otto marzo invece appuntamento a Firenze con il Trofeo Paolo Baicchi MARZO: 1 Gp Giuliano Baronti Cerbaia (Pt); 8 Firenze Memorial Baicchi. APRILE: 4 Pasqualando Ponte a Egola; 12 Lazzeretto; 19 Greve in Chianti; 25 Gp Liberazione Città di Massa; 26 San Leolino (Ar). MAGGIO: 10 Mercatale di Cortona Camp. Regionale; 24 Eroica Coppa Meneghelli. Sport.quotidiano.net

