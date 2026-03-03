Ciclismo Bravo Perani Fuga show e premiato da Bugno e Chiappucci

Durante il Giro di Sardegna, il ciclista del Team Beltrami Tsa Tre Colli ha messo in mostra una fuga spettacolare, attirando l'attenzione di pubblico e media. La corsa ha visto protagonisti anche due ex campioni che hanno premiato il corridore con riconoscimenti durante la manifestazione. La gara si è sviluppata su cinque tappe, mettendo in evidenza l'abilità e la tenacia dei partecipanti.

Gara da incorniciare per il Team Beltrami Tsa Tre Colli al Giro di Sardegna, disegnato su cinque tappe impegnative, in cui il 22enne Riccardo Perani (foto), diretto da Roberto Miodini, si è catapultato verso l'impresa con una fuga solitaria di oltre 130 chilometri, vissuta avventurosamente tra mare e rilievi interni. L'atleta è stato ripreso dal gruppone, ma al termine ha indossato la maglia bianca di corridore più combattivo, quella verde di miglior scalatore e la casacca arancione correlata al traguardo volante per la sicurezza stradale. Sul podio, a premiarlo, due miti come Gianni Bugno e Claudio Chiappucci. "Il Giro della Sardegna si è rivelato importante per la crescita del gruppo, i ragazzi hanno corso bene e la prova di Perani dimostra il valore del lavoro.