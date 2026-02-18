Incontro con il campione del mondo di ciclismo su strada Gianni Bugno
Il Comune di Castelnuovo del Garda e il Comune di Sona propongono un incontro pubblico con Gianni Bugno per lunedì 23 febbraio alle 19.15 in sala civica Libertà (in piazza Libertà, 4). Campione del mondo di ciclismo su strada nel 1991 e 1992 e vincitore del Giro d’Italia nel 1990, Bugno è una delle figure più prestigiose del ciclismo italiano e internazionale. Nel corso della serata condividerà con il pubblico la propria esperienza sportiva e umana, offrendo uno sguardo privilegiato sul mondo del ciclismo. Ad accogliere l’ospite il sindaco di Castelnuovo del Garda, Davide Sandrini, e il sindaco di Sona, Gianfranco Dalla Valentina.🔗 Leggi su Veronasera.it
