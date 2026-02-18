Incontro con il campione del mondo di ciclismo su strada Gianni Bugno

Gianni Bugno parteciperà a un incontro pubblico lunedì 23 febbraio alle 19, promosso dai Comuni di Castelnuovo del Garda e Sona. La scelta di organizzare l’evento nasce dal desiderio di avvicinare i cittadini al mondo del ciclismo attraverso la voce di un campione che ha fatto la storia. L’appuntamento si svolgerà nella sala multimediale di Castelnuovo del Garda, dove Bugno risponderà alle domande e condividerà aneddoti della sua carriera.

Il Comune di Castelnuovo del Garda e il Comune di Sona propongono un incontro pubblico con Gianni Bugno per lunedì 23 febbraio alle 19.15 in sala civica Libertà (in piazza Libertà, 4). Campione del mondo di ciclismo su strada nel 1991 e 1992 e vincitore del Giro d’Italia nel 1990, Bugno è una delle figure più prestigiose del ciclismo italiano e internazionale. Nel corso della serata condividerà con il pubblico la propria esperienza sportiva e umana, offrendo uno sguardo privilegiato sul mondo del ciclismo. Ad accogliere l’ospite il sindaco di Castelnuovo del Garda, Davide Sandrini, e il sindaco di Sona, Gianfranco Dalla Valentina.🔗 Leggi su Veronasera.it

Racconti sui Pedali, ospite Gianni Bugno

