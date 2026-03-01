Oggi la corsa in bicicletta del Giro di Sardegna 2026 è in corso con Perani in fuga, a circa 50 chilometri dall’arrivo. La diretta si aggiorna costantemente, offrendo immagini e risultati in tempo reale. La tappa si è aperta questa mattina e prosegue con i ciclisti che affrontano le ultime fasi della gara. Gli spettatori possono seguire l’evento cliccando sul link dedicato.

14.01 La Red Bull – BORA – hansgrohe rookies sta lavorando per Davide Donati. Il ventenne di Brescia ha già vinto la volata di Carbonia ed ha ottenuto un secondo posto a Tortoli alle spalle di Dusan Radovic. 13.58 Il gruppo ora sta guadagnando molto su Perani che ha ancora 3' 25" di vantaggio. 13.55 Riccardo Perani ha attaccato sugli ultimi chilometri del Valico di Su Pradu insieme a Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma). Lo spagnolo si è rialzato intorno al chilometro 130 e da quel momento Perani ha proseguito in solitaria, arrivando ad avere un vantaggio massimo intorno ai 6' 35" 13.50 Il gruppo è guidato dalla TeamPolti VisitMalta e dalla Red Bull – BORA – hansgrohe rookies. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Perani in fuga, 50 chilometri all’arrivo

Leggi anche: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 corridori in fuga a 50 km dall’arrivo

Leggi anche: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 corridori in fuga a 60 km dall’arrivo

Una raccolta di contenuti su Giro di Sardegna.

Temi più discussi: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Davide Donati si prende lo sprint di Carbonia, Garibbo rimane leader; Dove vedere il Giro di Sardegna 2026 in TV e Streaming? Dirette su Rai, Discovery+ e YouTube; La 4a tappa del Giro di Sardegna 2026 in diretta streaming; Ciclismo - S2026 - Ciclismo. Giro di Sardegna - 2a tappa - in diretta su Rai Sport 26/02/2026 alle 13:40.

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA KUURNE-BRUXELLES-KUURNE DALLE 12.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti ... oasport.it

Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Nuoro-Olbia: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà volata?Il Giro di Sardegna 2026 si appresta oggi a vivere la sua quinta ed ultima tappa. Domenica 1 marzo si terrà infatti la frazione che da Nuoro porterà sul ... oasport.it

Giro di Sardegna in vetrina in tv: "Durante la tappa di ieri 45 milioni di persone hanno visto le cartoline dall'Isola" - facebook.com facebook

Giro di Sardegna 2026: Dušan Rajovic minimalnie lepszy od Davide Donatiego. Bardzo zacieta koncówka x.com