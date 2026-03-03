Chiusura Hormuz prosegue l' aumento del prezzo del petrolio E i carburanti

La chiusura dello stretto di Hormuz ha provocato un aumento dei prezzi del petrolio, mentre i costi dei carburanti continuano a salire. La quotazione di Brent e Wti continua a salire, anche se a un ritmo moderato, mentre il prezzo del gas naturale registra un incremento più rapido. Le variazioni sono state osservate nel mercato energetico nelle ultime ore.

Il prezzo del petrolio continua a crescere. Dopo l'aumento del 2 marzo, anche martedì 3 la quotazione di Wti e Brent è cresciuta con una variazione compresa tra il 7 e il 10%. Alle 12:30, ora italiana, del 3 marzo il greggio americano (Wti) si può acquistare a circa 77 dollari al barile, mentre per il Brent si sale a circa 84 dollari. Non si può ancora parlare di impennate, ma l'aumento rispetto a venerdì non è comunque banale: il 27 febbraio, infatti, il Wti si scambiava a circa 65 dollari al barile, mentre il Brent a circa 71 dollari (i prezzi riportati sono stati elaborati da Trading Economics).

