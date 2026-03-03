L’ultimo negozio di alimentari nel borgo ha chiuso definitivamente i suoi battenti, lasciando il piccolo centro senza punti vendita di vicinato. La sindaca ha scritto alla grande distribuzione, evidenziando la perdita per la comunità e chiedendo interventi per arginare la situazione. La chiusura segna un cambiamento importante nella vita quotidiana degli abitanti della zona.

Qualche giorno fa ha chiuso i battenti anche l'ultimo negozio di alimentari. E così il comune di Salvitelle, borgo di 500 abitanti della provincia di Salerno, è rimasto privo di punti vendita di generi di prima necessità. Da qui l'appello della sindaca, Maria Antonietta Scelza, ai principali gruppi della grande distribuzione ai quali ha inviato una lettera: " Crediamo che questa realtà possa trasformarsi in una sfida positiva e in un'opportunità". " Attualmente il nostro paese è privo di punti vendita di generi alimentari e beni di prima necessità – spiega la prima cittadina – P er questo desideriamo rivolgere un.

© Anteprima24.it - Chiude l’ultimo negozio del borgo, sindaca scrive alla grande distribuzione

