A Novara, dopo più di sessant’anni di attività, la storica pasticceria Gramigni ha chiuso definitivamente i battenti. Situata in corso Cavour, nel cuore della città, questa pasticceria ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per la tradizione dolciaria locale. La chiusura segna la fine di un'epoca, lasciando un ricordo indelebile nella memoria della comunità novarese.

Giù per sempre la saracinesca e un pezzo di storia novarese che se ne va. Dopo oltre 60 anni chiude definitivamente la pasticceria Gramigni di Novara, in pieno centro città in corso Cavour.La pasticceria era assai conosciuta per il suo pane di San Gaudenzio, per le sue torte Sacher e anche quelle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Novara, dopo oltre 60 anni chiude la storica pasticceria in centro città

