Potenziata la chirurgia vascolare | raddoppiano i servizi al Fracastoro

L’Ulss 9 Scaligera ha deciso di ampliare la chirurgia vascolare all’ospedale di San Bonifacio. I servizi sono stati raddoppiati, offrendo ai pazienti più possibilità di intervento e tempi di attesa più brevi. L’azienda sanitaria punta così a migliorare l’assistenza e ridurre le liste d’attesa nel settore.

L'Ulss 9 Scaligera ha avviato un potenziamento dell'attività di chirurgia vascolare, incrementando i servizi offerti all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Fino a questo momento, l'attività diagnostica dell'unità guidata dal dottor Fabio Simoncini veniva assicurata una sola volta a settimana.

