Basket | Trieste che colpo! Trasferta vincente sul Gran Canaria in Champions League

Trieste apre con successo la seconda fase della Champions League 2025-2026, imponendosi in trasferta contro il Gran Canaria con il risultato di 71-77. La squadra, guidata da Israel Gonzalez, ha mostrato solidità e determinazione, grazie anche ai 21 punti di Jahmi’us Ramsey. Un inizio positivo che rafforza le possibilità di avanzamento nel torneo.

Gran bell’esordio nella seconda fase per Trieste in Champions League 2025-2026. La squadra allenata da Israel Gonzalez lascia Las Palmas con una performance di personalità contro il Gran Canaria, battuto per 71-77 con 21 punti di un indiavolato Jahmi’us Ramsey. 14 per Markel Brown, 11 con 5 rimbalzi e 6 assist per un solido Juan Toscano-Anderson. Dall’altra parte 19 di Pierre Pelos e 11 dell’ex Fortitudo Bologna e Reggio Emilia Kassius Robertson. Dopo il minuto di silenzio dedicato alle vittime del disastro ferroviario in Spagna, si comincia con Tobey e Brooks che si scambiano subito i favori. La prima a prendere un leggero margine di vantaggio è Trieste, che con Ramsey e Brooks riesce a prendersi un vantaggio di sei punti (9-15) a metà quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it

