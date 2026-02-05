Vallefoglia in semifinale dopo il 3-1 alla Gran Canaria

La squadra di Vallefoglia ha conquistato la semifinale della Challenge Cup battendo 3-1 la Gran Canaria. La partita si è accesa subito, con i padroni di casa che hanno preso il comando fin dal primo set. La squadra italiana ha mostrato intensità e determinazione, portando a casa un risultato importante che la porta ora tra le migliori della competizione.

La sfida di qualificazione alle semifinali della Challenge Cup ha messo in primo piano la capacità di rimanere competitive fin dall’inizio, con la Megabox Vallefoglia a consolidare subito un vantaggio decisivo e a gestire la partita verso l’obiettivo prefissato. La formazione pesarese, guidata dall’allenatore Pistola, conquista l’ingresso alle semifinali e prepara l’appuntamento contro Kaposvári NRC, che aveva superato le slovene del GEN-I Volley Nova Gorica. La gara ha visto un progressivo equilibrio tra le squadre, ma la chiusura è arrivata al termine di una quarta frazione molto combattuta, frutto di una gestione attenta dei cambi e di una risposta offensiva efficace. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

