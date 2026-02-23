Chiaro vantaggio Referendum l’ultimo sondaggio cambia tutto | chi vincerebbe oggi

Un nuovo sondaggio rivela che il risultato del referendum sulla riforma Nordio potrebbe essere diverso rispetto alle aspettative. La causa è il cambio di atteggiamento degli elettori, influenzato dalle recenti dichiarazioni e dalla campagna di sensibilizzazione. I dati mostrano un aumento del sostegno alle modifiche proposte, mentre i contrari si riducono. Questa situazione potrebbe influenzare le decisioni degli elettori nelle prossime settimane, lasciando aperta ogni possibilità.

A meno di un mese dal referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma Nordio, il clima politico cambia sensibilmente. L’ultimo sondaggio dell’Ixè, attraverso l’Osservatorio politico nazionale fondato da Roberto Weber, registra il vantaggio più ampio finora dei contrari rispetto ai favorevoli. Un dato che segna una svolta rispetto al “pareggio tecnico” stimato a fine gennaio e che ribalta completamente lo scenario fotografato solo pochi mesi fa. Secondo la rilevazione, il No si colloca in una forchetta compresa tra il 51,3% e il 54,3%, mentre il Sì oscilla tra il 45,7% e il 48,7%. La media del distacco è di circa sei punti, con un margine che può variare da un minimo di 2,5 a un massimo di 9,5 punti percentuali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

“Chi vincerebbe oggi”. Referendum, il sondaggio che spiazza tutti: come votano gli italianiGli italiani sono divisi sul referendum sulla riforma della giustizia.

Sondaggio Referendum sulla Giustizia, Giorgia Meloni tiene le dita incrociate: oggi vincerebbe il SìIl referendum sulla Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo.

ULTIMO MINUTO SONDAGGI POLITICI: oggi CAMBIA TUTTO, nuovo PODIO vincono SCHLEIN e CONTE E Meloni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: La settimana politica: le ultime rilevazioni sul Referendum Giustizia; Referendum, anche per Demopolis il No supera il Sì: è al 51% e recupera quasi tutti i voti degli indecisi; Tutti sparano sulla campagna del No, ma è in piena rimonta: ecco perché; Referendum Giustizia, No in vantaggio (ma la partita è tutta da giocare): ecco perché l'affluenza può fare la differenza.

Referendum giustizia, sondaggio Human Data: Sì in vantaggioIl quadro del primo rapporto Human Data, la nuova piattaforma Ai-driven che raccoglie, analizza e spiega i dati di tutti i social network, integrandoli anche con le ricerche demoscopiche ... adnkronos.com

Ultimo sondaggio sul referendum di marzo. Il sì è in vantaggio ma la vittoria dipenderà dall’affluenza stimata ben sotto il 40%Ultimo sondaggio sul referendum sulla riforma della giustizia (22-23 marzo): il sì è per ora in vantaggio di cinque punti percentuali su una affluenza (modesta) stimata sotto il 40%; cioè si prevede c ... blitzquotidiano.it

“Vittoria importantissima. Ci dà un piccolo vantaggio.” Gasperini dopo il 3-0: Sulla Champions è chiaro: “Si decide alla fine. Sarà una battaglia.” #asroma #Roma #asr #Gasperini #RomaCremonese #SerieA #Champions x.com

PALLADINO ZITTISCE IL NAPOLI: “È FALLO CHIARO, HIEN È STATO BUTTATO GIÙ” "L'episodio l'ho visto. Vedo che Hien affronta Hojlund ed era in vantaggio su di lui. Ho chiesto a Hien, ma già si vede la trattenuta di Hojlund sul braccio di Hien, che viene s - facebook.com facebook