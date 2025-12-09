Se il termometro scende a soffrire è anche la pelle Ci sono però tante strategie cui ricorrere nella scelta dei cosmetici e non solo Lo spiega la Professoressa Pucci Romano
L a mia pelle con l'arrivo del freddo appare secca e spenta. Con la mia famiglia trascorrerò le prossime festività in Trentino, dove la mia cute sarà esposta a temperature ancor più rigide. Quali strategie posso adottare? Valentina Pelle secca e screpolata: 5 consigli per curare le mani Risponde la professoressa Pucci Romano. Pucci Romano è medico specialista in Dermatologia e Venereologia e insegna all' Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Membro di associazioni dermatologiche nazionali e internazionali, collabora con riviste e testate nazionali.
