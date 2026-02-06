Una lettrice ha chiesto alla Professoressa Pucci Romano come fare a scegliere cosmetici che non contengano PFAS. La risposta non si è fatta attendere: i PFAS sono presenti in alcuni prodotti, anche se non in tutti. La docente spiega che, in Italia, la presenza di queste sostanze nocive può variare da prodotto a prodotto. Intanto, in Francia, dal primo gennaio di quest’anno, il divieto di usare PFAS nei cosmetici è già in vigore. Quindi, per evitare rischi, meglio leggere bene le etichette e preferire marchi che garantiscono l’

Nei cosmetici sono presenti gli pfsa. Probabilmente non in tutti, ma di certo in alcuni. Ho letto che in Francia dal 1 gennaio di quest'anno la presenza di queste sostanze nocive è vietata. Quando succederà anche in Italia e cosa possiamo fare per tutelarci? Roberta

Risponde la professoressa Pucci Romano. Pucci Romano è medico specialista in Dermatologia e Venereologia e insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Come scegliere i cosmetici perché non contengano pfsa? La Professoressa Pucci Romano risponde alla domanda di una nostra lettrice

Le allergie cutanee si manifestano spesso con pomfi pruriginosi, che possono apparire improvvisamente senza cause evidenti.

Quando i brufoli si presentano sul cuoio capelluto, è importante individuare le cause e adottare le strategie più adeguate.

