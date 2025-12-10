Il ddl Concorrenza è legge ok definitivo dalla Camera | cosa prevede e quali sono le novità
Il ddl Concorrenza è stato approvato definitivamente dalla Camera, dopo il sì del Senato, e diventa legge. Il provvedimento introduce nuove norme e novità nel settore, con l'obiettivo di promuovere maggiore apertura e competitività nel mercato italiano. Ecco le principali novità e le implicazioni di questa importante legge.
Dopo l'ok del Senato, con 127 voti favorevoli e 71 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il ddl Concorrenza, che ora è legge. Le nuove regole riguardano i servizi pubblici locali, i veicoli elettrici, ma anche la cosmesi e i trasporti. Critici Pd e M5s che l'hanno definito un "testo povero" che "danneggia il mercato". Ecco le principali novità.
Ddl concorrenza: ok definitivo Camera alla Legge annuale per il 2025 -2- - Sanzioni a Enti locali su verifiche servizi pubblici (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Riporta ilsole24ore.com
L’Antitrust ha inflitto a Sky Italia una sanzione complessiva di 4,2 milioni di euro per tre pratiche commerciali scorrette. Lo si legge nel bollettino settimanale dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato. Nel dettaglio, l’Antitrust ha deliberato una sanzi - facebook.com Vai su Facebook
in grado di evitare l’uso di animali. E servono risorse per elaborarne di nuovi e ottimizzare quelli presenti. Ecco il senso del nostro emendamento oggi alla Legge annuale sulla concorrenza. Emendamento bocciato dalle destre. #LaCuraGiusta Vai su X
