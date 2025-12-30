Oggi la Camera approva definitivamente la manovra di bilancio, segnando una tappa importante nel percorso del governo. Dopo settimane di discussioni e tensioni, il centrodestra mantiene la linea, con Giorgetti che sottolinea come le decisioni sulle pensioni verranno valutate nel 2026. La stabilità dei conti pubblici resta al centro delle priorità, mentre si conclude un passaggio chiave per l’orientamento economico del paese.

Si tirano le fila del percorso non semplice per il centrodestra che ha visto la maggioranza fibrillare in più passaggi ma che alla fine il governo rivendica, soprattutto sul fronte della tenuta dei conti. La manovra è così al lo scatto finale alla Camera ma molti dei nodi che hanno scandito l’esame parlamentare non sembrano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Manovra, Giorgetti si rassegna: "Sulle pensioni vedremo nel 2026". Oggi voto definitivo alla Camera

