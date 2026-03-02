Morto il boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola | gli ergastoli e le condanne per la Strage di Capaci e per l’omicidio di Pippo Fava

Nitto Santapaola, noto boss di Cosa Nostra, è deceduto oggi nel carcere di Opera a Milano. Aveva 87 anni ed era sottoposto al regime del 41bis, il regime di massima sicurezza. Santapaola era stato condannato all’ergastolo e coinvolto in procedimenti giudiziari relativi alla Strage di Capaci e all’omicidio di Pippo Fava. La sua morte avviene mentre si trovava in carcere.

È morto oggi nel carcere di Opera, a Milano, il boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola. Aveva 87 anni ed era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. La procura di Milano ha disposto l’autopsia. Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, inclusa la strage di Capaci del maggio 1992, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. L’arresto avvenne un anno più tardi, nel 1993, dopo una lunga latitanza. Noto come “il cacciatore” per la sua passione per la caccia, ha alle spalle numerosi ergastoli, tra cui quello per l’omicidio del giornalista Pippo Fava (avvenuto nel 1984). Santapaola è rimasto sempre al 41bis, data la sua elevata pericolosità sociale. 🔗 Leggi su Open.online

