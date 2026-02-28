Ali Khamenei | chi è la Guida Suprema dell’Iran

Ali Khamenei, nato nel 1939, è la Guida suprema dell’Iran dal 1989. È stato spesso indicato come deceduto o coinvolto in voci di mercato, ma lui stesso continua a ricoprire il suo ruolo di massima autorità nel paese. La sua posizione di leadership si estende ormai da oltre 30 anni, mantenendo un ruolo centrale nella politica e nella società iraniana.

Più volte dato per morto, frequentemente oggetto di speculazioni visto il suo ruolo cruciale, l’ayatollah Ali Khamenei, 86 anni, è la Guida suprema dell’Iran dal 1989. Al potere da oltre 30 anni, ha l’ultima parola su tutte le politiche principali e un ruolo chiave di comandante in capo delle forze armate e supervisore dei Guardiani della rivoluzione. Ha cercato di navigare per decenni fra le pressioni delle forze contrastanti interne all’Iran, per evitare una guerra aperta e preservare l’eredità dell’ayatollah Ruhollah Khomeini, oltre che il proprio potere e quello dei suoi fedelissimi. Le ipotesi sul suo successore sono all’ordine del giorno da tempo, ben prima dell’escalation che ha portato all’attacco di oggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ali Khamenei, chi è l’ayatollah che guida l’Iran da quasi 40 anni: dal fallito attentato al possibile successoreRoma, 28 febbraio 2026 – La notizia (non confermata) della morte di Ali Khamenei, potrebbe rappresentare una svolta nell’attacco di Israele e Usa...

Iran, la guida suprema Khamenei "nascosto in un bunker sotto Teheran. Teme un attacco americano"Intanto i media dello Stato ebraico riferiscono di un incontro ad alti livelli a Tel Aviv tra reparti militari Usa e israeliani.

Iran sotto shock: colpo di stato contro la Guida Suprema

Chi è Ali Khamenei, la guida iraniana nel mirino di Israele e UsaFunzionari israeliani parlano di una possibile uccisione di Khamenei negli attacchi missilistici. Nessuna conferma ufficiale dall’Iran ... tgcom24.mediaset.it

Per i media israeliani Khamenei è morto. L'Iran smentisce, Araghchi: Per quanto ne so sta beneLe immagini satellitari mostrano il compound dove vive la Guida Suprema rasa al suolo, ma non è chiaro dove si trovasse l'Ayatollah al momento ... huffingtonpost.it

ULTIM'ORA: Secondo alcune fonti Ali #Khamenei sarebbe morto. Ma questa notizia è ancora da confermare. È stato ucciso Ali #Shamkani, stretto consigliere della guida suprema. Ucciso anche il giudice della morte, Mohseni Ejei. Radio Radicale #Iran #Turc - facebook.com facebook

