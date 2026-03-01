In Iran, si apre la questione di chi prenderà il posto della Guida Suprema dopo la sua uscita di scena. Il regime sta organizzando le procedure per eleggere il nuovo leader, in un momento in cui molte figure chiave, come il consigliere principale, il comandante delle forze armate e il ministro della Difesa, sono state rimosse o si trovano in difficoltà, indebolendo la stabilità del sistema.

La morte in Iran dell'Ayatollah Ali Khamenei, solleva interrogativi fondamentali sul futuro del Paese. Fino a quando non sarà scelto un nuovo leader, un consiglio direttivo ad interim composto dal presidente Masoud Pezeshkian, dal capo della magistratura Gholamhossein Mohseni Ejei e da un giurista del Consiglio dei Guardiani assumerà temporaneamente le funzioni di Guida suprema.

© Ilfattoquotidiano.it - Chi succederà a Khamenei? Ecco come l’Iran eleggerà la nuova Guida Suprema

