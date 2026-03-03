Chi è Maurizio Mirachi il nuovo ct del Setterosa Rosa senza individualità eccelse servirà fare gruppo

Maurizio Mirachi è il nuovo allenatore della nazionale femminile di pallanuoto, il Setterosa, con l’incarico che dovrebbe diventare ufficiale nei prossimi giorni. La squadra è composta da giocatrici che, nel complesso, non si distinguono per singoli talenti eccezionali, rendendo fondamentale il lavoro di gruppo. Mirachi si prepara a guidare la squadra in questa fase di cambiamento.

In attesa dell’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, Maurizio Mirarchi si prepara a raccogliere un’eredità pesante, quella di nuovo ct del Setterosa. L’obiettivo primario sarà quello di centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ma il compito non è per niente facile. Per Mirarchi la pallanuoto rappresenta una passione di famiglia, il figlio Cristiano è il capitano della Training Academy Olympic Roma ed è stato un elemento di sicura affidabilità in diverse realtà di spessore del panorama nazionale. Il nuovo condottiero dell’Italia femminile, tecnico di lungo corso tra A1 e A2, si è messo in evidenza con la splendida salvezza diretta conquistata alla guida dell’Astra Roma e ha poi conquistato la ribalta europea alla guida della Pallanuoto Trieste. 🔗 Leggi su Oasport.it

Svolta Setterosa: addio Carlo Silipo, inizia il ciclo di Maurizio MirachiIl quarto posto conquistato alla recente rassegna continentale di Funchal segna un punto di svolta nel percorso dell’Italia di pallanuoto femminile.

