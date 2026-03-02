Svolta Setterosa | addio Carlo Silipo inizia il ciclo di Maurizio Mirachi

L’Italia di pallanuoto femminile cambia allenatore dopo il quarto posto ottenuto a Funchal. Carlo Silipo lascia il suo ruolo e viene sostituito da Maurizio Mirachi, che prende il comando della squadra. La decisione arriva subito dopo la competizione continentale, segnando un nuovo capitolo per il Setterosa.

Il quarto posto conquistato alla recente rassegna continentale di Funchal segna un punto di svolta nel percorso dell’Italia di pallanuoto femminile. Diventano ormai sempre più insistenti le voci di un cambio di guida tecnica per il quale manca solamente l’ufficialità. Maurizio Mirarchi sarà il nuovo allenatore del Setterosa. Carlo Silipo, arrivato alla guida della nazionale il 10 marzo 2021 dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, ha conquistato il gradino più basso del podio negli Europei di Spalato 2022 e nei Mondiali di Fukuoka 2023. Non sono ancora note le motivazioni da cui è scaturita la scelta di dividere le proprie strade. 🔗 Leggi su Oasport.it

