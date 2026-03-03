Chi è Karin Trentini la seconda moglie di Riccardo Fogli dei Pooh e mamma di Michelle | Ero una sua fan

Karin Trentini è conosciuta come la seconda moglie di Riccardo Fogli, cantante dei Pooh, e madre di Michelle. Ha avuto un ruolo in diversi programmi televisivi trasmessi su Mediaset e Rai. Trentini ha dichiarato di essere stata una fan di Fogli prima di sposarlo. La sua carriera televisiva comprende apparizioni e collaborazioni in vari show nazionali.

Karin Trentini, la seconda moglie di Riccardo Fogli, ha lavorato in diversi programmi Mediaset e Rai. Una donna molto più giovane di lui, che con il suo fascino e la sua bellezza ha saputo stregare il cuore dell’ex bassista dei Pooh. Karin Trentini è una modella e imprenditrice, lui è nato nel 1947 e oggi ha 77 anni, lei invece nel 1979 e ha 46 anni: una grande differenza d’età – 31 anni li separano infatti – che per la coppia non ha mai rappresentato un problema. Karin ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda fin da giovane. Tuttavia, la danza è stata la sua vera passione, portandola a lavorare come ballerina in vari programmi televisivi, sia per la Rai che per Mediaset. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

