Chi è la moglie di Roy Paci Giovanna una sua grandissima fan

Giovanna Schittino è l'ex moglie di Roy Paci, noto cantautore siciliano. È nota per essere una sua grande fan e ha avuto una relazione con lui in passato. Roy Paci ha scritto canzoni di successo come "Toda joia toda beleza" e "Adesso". La coppia si è separata, ma il loro legame è rimasto noto nel mondo dello spettacolo.

Giovanna Schittino è l’ex moglie di Roy Paci, il cantautore siciliano di tantissime canzoni di successo come “Toda joia toda beleza” e “Adesso”. Un amore nato quasi per caso visto che si sono conosciuti proprio grazie alla musica. Giovanna, infatti, è una grandissima fan di Roy Paci e si sono incrociati per la prima volta proprio durante uno dei tanti concerti dell’artista. Un vero e colpo di fulmine tra i due che si sono anche sposati. Il matrimonio è stato celebrato il 6 settembre del 2018. Un grande amore tra i due, mai una lite o uno screzio e soprattutto la coppia vive la loro storia d’amore ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip Roy Paci e Giovanna Schittino hanno avuto una bella storia d’amore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

